Кемерово, , 19:36 — REGNUM Кемеровской региональное управление МЧС РФ и его подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Режим будет действовать в период выходных и праздничных дней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий», — уточняют в ведомстве.

В боевые расчёты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен.