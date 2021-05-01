Кемерово, 1 мая 2021, 19:36 — REGNUM Кемеровской региональное управление МЧС РФ и его подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Режим будет действовать в период выходных и праздничных дней, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий», — уточняют в ведомстве.
В боевые расчёты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен.