Кемерово, , 19:29 — REGNUM В Кемеровской области инспекторы проверили объекты и места, задействованные в проведении пасхальных мероприятий. Всего было обследовано более 130 объектов. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

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Уточняется, что с персоналом проведены дополнительные инструктажи и практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара.

Кроме того, на объектах проведения массовых мероприятий организовано дежурство сотрудников МЧС России.