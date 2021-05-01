Ростов-на-Дону, , 19:26 — REGNUM Из-за закрытия аксайских рынков в Ростове-на-Дону подорожали овощи и фрукты. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM продавец одной из торговых площадок назвали причину роста цен.

«Рост цен связан с дефицитом товара. Торговцам предоставили новые площадки, но они не обеспечены необходимым оборудованием. Овощи и фрукты — товар скоропортящийся, хранить в данный момент его негде. Продают то, что есть, то есть то, что успело сохраниться. Поэтому произошёл рост цен», — уточнил один из продавцов.

ИА REGNUM сообщало, что на окраине Ростова-на-Дону в одночасье закрыли пять из шести действующих на протяжении многих лет рынков. Внезапная проверка торговых площадок прошла 27 апреля. При этом предпринимателей не предупредили о грядущем закрытии.

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