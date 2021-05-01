Душанбе, 1 мая 2021, 19:26 — REGNUM Власти Таджикистана и Киргизии в скором времени приступят к описанию участков государственной границы, сообщили 1 мая в департаменте информации таджикского внешнеполитического ведомства.
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Отмечается, что делегации двух стран обменялись мнениями по вопросу делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы.
Кроме того, стороны достигли договоренности о немедленном возвращении военной техники на места их постоянной дислокации.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.
Ранее постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева призвала международную организацию оказать помощь в восстановлении объектов, разрушенных во время вооруженного конфликта на границе.
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