Душанбе, , 19:26 — REGNUM Власти Таджикистана и Киргизии в скором времени приступят к описанию участков государственной границы, сообщили 1 мая в департаменте информации таджикского внешнеполитического ведомства.

На киргизско-таджикской границе Mvd.gov.kg

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Отмечается, что делегации двух стран обменялись мнениями по вопросу делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы.

«Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участка», — сообщили в МИД Таджикистана.

Кроме того, стороны достигли договоренности о немедленном возвращении военной техники на места их постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.

Ранее постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева призвала международную организацию оказать помощь в восстановлении объектов, разрушенных во время вооруженного конфликта на границе.

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