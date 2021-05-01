Пермь, , 19:26 — REGNUM В Перми 1 мая не состоится праздничный первомайский салют. Причиной стали погодные условия, сообщает пресс-служба мэрии.

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«Из-за погодных условий запланированный на сегодня фейерверк в честь присвоения Перми почётного звания «Город трудовой доблести» не состоится», — говорится в сообщении.

Отметим, граждане в основном поддерживают это решение. В Перми сейчас отмечается сильный ветер, и нахождение на улице может быть небезопасно.

Отметим, фейерверки должны проводится в Перми трижды в году: 1 мая, в День Победы и в День города. Это связано с присвоением городу 2 июля 2020 года звания «Город трудовой доблести».

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