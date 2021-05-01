Лондон, , 19:20 — REGNUM Руководство лондонского «Тоттенхэма» приняло решение отказать от немецкого специалиста Ральфа Рангника, претендовавшего на место главного тренера «шпор». «Тоттенхэм» не устроил возраст специалиста (62 года). Клуб ищет более молодого тренера на долгосрочную перспективу. Об этом 1 мая сообщил журналист Bild Кристиан Фальк.

19 апреля 2021-го года руководство «Тоттенхэма» приняло решение уволить португальского тренера Жозе Моуриньо. Причиной стали неудовлетворительные результаты клуба в Английской Премьер-лиге.

На данный момент Рангник находится в статусе свободного агента. Ранее немецкий специалист работал в «Шальке-04», «Ред Булл Лейпциге», «Хоффенхайме» и «Ганновере».