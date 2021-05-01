Москва, , 19:17 — REGNUM Срок государственной службы заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Сергею Вершинину и гендиректору министерства иностранных дел страны Сергею Вязалову продлил глава государства Владимир Путин. Соответствующий указ обнародован в субботу, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерство иностранных дел Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте документа говорится, заместителю министра иностранных дел РФ Вершинину и гендиректору министерства иностранных дел страны Вязалову продлить срок федеральной госслужбы «сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который от должности замглавы МЧС страны освобождает генерал-полковника Павла Барышева.

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