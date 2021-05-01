Искитим, Новосибирская область, 1 мая, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области предъявлено обвинение 42-летнему жителю Искитима за «призывы к массовым беспорядкам» и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ввласенко Беспорядки

По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу.

В ведомстве уточнили, что в марте 2021 года 42-летний житель Искитима разместил в интернете сообщения, в которых призывал людей к применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, к приготовлению предметов, используемых в качестве оружия, а также к изготовлению и применению взрывчатых веществ.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.