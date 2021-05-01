Париж, 1 мая 2021, 19:08 — REGNUM В столице Франции Париже сотрудники полиции задержали 34 человека в ходе столкновений на первомайской демонстрации, сообщил министр внутренних дел Пятой Республики Жеральд Дарманен.
Как сообщили в полиции, несколько сотен хулиганов пробрались в начало колонны демонстрантов и начали громить витрины магазинов, также поджигать мусорные баки и кидать различные предметы в правоохранителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Париже столкновениями с представителями крайне левых группировок завершилась акция протеста ультраправого движения Generation Identitaire («Самобытное поколение»). Полиция провела задержания участников столкновений. В их числе оказался один из лидеров движения «желтых жилетов» Жером Родризес.
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