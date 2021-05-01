Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM В Свердловской области Первомай 2021 года прошёл под красными знамёнами. В Екатеринбурге представители КПРФ раздавали листовки, открытки и газеты, а также общались в прохожими, сообщает обком КПРФ.

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В Первоуральске представители ячейки раздавали гражданам воздушные шары, а в самом центре города создали поздравительную растяжку. Также они провели Ленинский субботник.

В Лесном и Белоярском активисты устроили автопробег с флагами СССР и КПРФ. В Нижнем Тагиле представители партии проехали большой группой с цветами и флагами по знаковым местам города и возложили цветы к памятнику Ленина. А в Асбесте они прошли по центральным улицам читали советские стихи о Первомае.

В ряде других городов Свердловской области граждане вывесили красные флаги на своих домах.