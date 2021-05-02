Ульяновск, 2 мая, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На Волге в Ульяновской области обнаружено 14 объектов, незаконно возведенных на береговой полосе Куйбышевского водохранилища. Прокуратура вышла в суд с иском о демонтаже построек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Цитата из мф Ну, погоди! реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Под снос

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что в водоохранной зоне на территории Ундоровского участкового лесничества возвели 11 деревянных строений, одно из кирпича, ещё два — из металла. По данным прокуратуры, постройки появились на береговой полосе Куйбышевского водохранилища реки Волга.

«Права на возведение таких объектов отсутствуют, поскольку договор аренды с региональным профильным министерством не заключался», — говорится в сообщении.

В прокуратуре напоминают, что водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными, каждый вправе бесплатно пользоваться ими для личных и бытовых нужд. В ведомстве делают вывод, что возведение строений «привели к воспрепятствованию гражданам в реализации их прав».

Прокурор района направил в суд иск об обязании министерства природы Ульяновской области демонтировать 14 незаконно возведённых построек. В ведомстве отмечают, что суд удовлетворил иск, решение вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска выявлены нарушения закона в части беспрепятственного доступа в здание недостроенной больницы. В январе 2021 года в ведомстве констатировали, что мэрией не решён вопрос о «консервации либо демонтаже конструкций». И вышли с соответствующим иском в суд.

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