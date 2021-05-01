Кишинёв, , 18:56 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии выявили 323 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего в стране за время пандемии выявили 251 160 носителей коронавируса. Из них признаны медиками выздоровевшими 240 393 человека.

Отмечается, что от COVID-19 в стране за время пандемии скончались более 5,8 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили более 350 носителей SARS-CoV-2.

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