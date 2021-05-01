Краснодар, , 18:51 — REGNUM 1 мая в Краснодаре на стадионе «Краснодар» состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу «Краснодар» — «Сочи». Команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Стоцкий, Пантелео, Газинский, Кабелла, Классон, Ольссон, Вилена, Ионов, Берг.

Запасные: Городов, Сорокин, Ари, Вандерсон, Бабурин, Чернов, Марков, Смольников, Уткин, Сулейманов.

«Сочи»: Заболотный, Пруцев, Маргасов, Мевля, Заинка, Юсупов, Нобоа, Руденко, Прохин, Терехов, Заболотный.

Запасные: Адамов, Набиуллин, Барсов, Дуганджич, Жоаозиньо, Колмаков.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. Помогать судье будут Алексей Воронцов, Наиль Сейфертдинов и Сергей Куликов.

Последние пять личных встреч этих команд завершились тремя победами «Сочи». Лишь один матч завершился победой «быков» со счетом 3:0 в июне 2019-го года.