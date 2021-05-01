Челябинск, , 18:48 — REGNUM В Челябинске активисты КПРФ отметили День международной солидарности трудящихся одиночными пикетами. Они провели их на центральных улицах города и в ходе таких акций доводили до сведения властей требовали социально-экономического характера.

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Также коммунисты раздавали агитационные материалы, подарки и партийные газеты, Пикеты были проведены на Алом поле, на Кировке, на проспекте Ленина и возле областного правительства и городской мэрии.

Также первомайские праздничные мероприятия были проведены в Копейске. Как сообщало РЕ, традиционных шествий и митингов в Челябинске в этот раз не было. Причиной стала пандемия коронавируса.