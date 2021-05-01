Москва, 1 мая, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Совместная комиссия Ирана и делегации России, Великобритании, Германии, Китая и Франции подвели промежуточные итоги переговоров. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский атом

«Совместная комиссия по СВПД подвела промежуточные итоги ведущихся в Вене переговоров. Отмечен устойчивый прогресс, хотя остается немало нерешенных вопросов», — написал Ульянов в своем Twitter.

Он добавил, что комиссия соберется вновь 7 мая. Тем временем эксперты продолжат работу над текстом будущей договоренности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление в прежних рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Глава российского государства сопоставил восстановление СВПД с планами в Каспийском регионе. В таком случае, пояснил он, Россия сможет выстраивать полноценные отношения со всеми партнёрами «каспийской пятерки» и воплощать в жизнь все планы, включая в том числе большие проекты в области энергетики.

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