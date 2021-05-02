Чебоксары, , 07:51 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии домашний скот пасли возле памятников природы местного значения, а также разжигали рядом костры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии по итогам проверки.

В Красноармейском районе памятниками природы являются озёра Кошкинское и Кюльхири, также здесь расположен государственный природный заказник «Бурундукский». Прокурорская проверка показала, что возле данных озёр «систематически осуществляется выпас домашнего скота», есть следы от транспорта и костров, также обнаружен мусор.

В надзорном ведомстве считают, что это негативно влияет на состояние озёр и может привести к исчезновению популяции животных и растений.

Функции природоохранной деятельности возложены на органы местного самоуправления, поэтому по данным фактам главам поселений внесены два представления. Они находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии на три года запретили охоту на глухаря, барсука и сурка. Запрет будет действовать по 1 апреля 2024 года. Это не касается охотничьих ресурсов, которые находятся на особо охраняемых федеральных природных территориях.

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