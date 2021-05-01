Салехард, 1 мая, 2021, 18:41 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 16 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 мая 38 564 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 350 человек, 416 пациентов с COVID-19 скончались.