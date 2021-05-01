Москва, , 18:36 — REGNUM 1 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» московский ЦСКА в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу не смог обыграть «Уфу», идущую в зоне вылета. Матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На единственный мяч «Уфы» за авторством Филипа Мрзляка на 66-й минуте «красно-синие» смогли ответить лишь одним голом, забитым российским нападающим Федором Чаловым на 71-й минуте встречи. Голевыми передачами отметились Владислав Камилов и Вадим Карпов.

Желтые карточки получили три футболиста «Уфы»: Филип Мрзляк, Артем Голубев и Остон Урунов. Главный арбитр матча — Василий Казарцев.

MVP встречи с оценкой 7,44 был признан вратарь «Уфы» Александр Беленов, совершивший 7 спасений. Точность передач россиянина составила 36%.

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Карпов, Васин, Дивеев, Ахметов, Обляков, Влашич, Эджуке, Сигурдссон, Рондон.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Милетич, Плиев, Бауэр, Табидзе, Иванов, Мрзляк, Камилов, Андрич, Жамалетдинов.

ЦСКА с 47-ю очками временно поднялся на пятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 21-м очком осталась на предпоследней пятнадцатой позиции в зоне вылета.