Варшава, , 18:31 — REGNUM В Польше депутат от партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке назвал идиотизмом и глупостью произошедший в стране инцидент на финале чемпионата мира по шашкам.

«Во-первых, это злопыхательство нашего правительства, которое делает, что может, чтобы докопаться до россиян, а второе — это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета», — сказал он ТАСС.

Депутат подчеркнул, что польская спортсменка повела себя очень достойно, убрав флаг Польши в знак солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам был снят российский флаг. Инцидент произошёл 27 апреля в Польше. В матче принимают участие действующая чемпионка мира, представительница России Тамара Тансыккужина и претендентка Наталия Садовска из Польши.

Во время следующего матча Садовская убрала со стола флаг Польши — в знак солидарности с российской участницей Тамарой Тансыккужиной.

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