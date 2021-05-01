Москва, , 18:30 — REGNUM Указ, который освобождает генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС Российской Федерации, подписал президент страны Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить … Барышева Павла Федоровича от должности», — говорится в указе.

Отмечается, что со дня подписания вступает в силу указ.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля в пресс-службе правительства России сообщили, что руководитель упраздненной Роспечати Михаил Сеславинский освобожден от должности.

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