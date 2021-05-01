Москва, , 18:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин после общения с жителями Саратова поручил разобраться в ситуации с пальмовым маслом и подготовить экспертное заключение.

«Исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует, поэтому из Саратова, не откладывая, позвонил коллегам в ГД, попросил разобраться и подготовить экспертное заключение, что происходит сегодня в этой сфере после принятых решений», — отметил Володин в телеграм-канале.

Накануне в Саратове Володин провел ряд встреч с местными жителями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2019 года Госдума приняла закон, отменяющий льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для компаний, которые используют пальмовое масло, в итоге ставка НДС на этот вид продукции вырос в два раза — со льготных 10% до 20%.

Однако уже в октябре Володин поручил комитету Госдумы по бюджету и налогам во главе с Андреем Макаровым («Единая Россия») взять вопрос на контроль и изучить возможность дальнейшего повышения налога.

Повышение НДС на импорт пальмового масло должно было привести к сокращению импорта этой продукции в Россию.

Пальмовое масло используется в производстве практически всех пищевых продуктов, что снижает качество продукции, а также вытесняет с рынка молочные продукты, молоко, сыры, кондитерские изделия.

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