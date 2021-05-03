Чебоксары, , 05:34 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Козловского района, который убил знакомого из-за сигарет. Это второе убийство, совершенное подсудимым, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстал 62-летний житель Козловского района. Следствием установлено, что преступление было совершено после полудня 17 января 2021 года во дворе одного из домов, жертвой стал 54-летний сельчанин. По данным правоохранителей, мужчины поссорились из-за того, что сельчанин не угостил злоумышленника сигаретами, дважды ударив ножом в шею. Полученные ранения оказались смертельными.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела в 2008 году был осуждён за совершение убийства.

Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив 11 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии раскрыто преступление, совершённое в новогоднюю ночь. Тело убитого было расчленено и выброшено в овраг. Подозреваемый попал в поле зрения оперативников после детализации звонков убитого.