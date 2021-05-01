Екатеринбург, 1 мая, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга в Москву задержался на 12 часов. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта «Кольцово».

Владислав Фальшивомонетчик Терминалы A и B аэропорта «Кольцово»

По графику вылет должен был состоятся в 07:55 по местному времени. фактически же взлёт намечен на 19:55. Посадка пассажиров в самолёт уже завершена.

Отметим, также сильно задержан рейс авиакомпании «Nordwind» в Симферополь. Вместо 07:15 по местному времени вылет запланирован на 21:55. Сейчас идёт регистрация пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержек стало позднее прибытие воздушных судов. Всего на рейсы ожидают более 200 пассажиров.