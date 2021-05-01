Киев, , 18:16 — REGNUM Компания Pfizer поставит на Украину ещё 10 млн доз одноимённой вакцины от COVID-19. Об этом 1 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«Мы (власти Украины и компания Pfizer) достигли договорённости на поставку дополнительных 10 млн доз, — написал он. — Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт».

По словам министра, переговоры с компанией Pfizer были длительными и трудными.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что власти Украины приняли решение закрыть границу для иностранцев, приезжающих в страну из Индии.

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