Чебоксары, , 06:57 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии раскрыто преступление, совершённое в новогоднюю ночь. Тело убитого было расчленено и выброшено в овраг. На подозреваемого правоохранители вышли после анализа звонков убитого, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Расследование началось после того, как к правоохранителям обратились родственники без вести пропавшего 55-летнего жителя Кугеси. В ведомстве отмечают, что после детализации звонков пропавшего был установлен один из последних контактов. Получив данный номер, следователи установили подозреваемого, который дал признательные показания.

По данным следствия, мужчины поссорились 31 декабря 2020 года в ходе застолья. Это произошло в комнате общежития в посёлке Кугеси, где проживал убитый. Правоохранители установили, что подозреваемый до смерти забил знакомого, а затем расчленил тело, упаковал в два мешка и бросил в овраге.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шумерли, обвиняемого в убийстве родного брата. Конфликт разразился из-за выпитой бутылки водки.

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