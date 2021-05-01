Лиссабон, , 18:11 — REGNUM Московское ЦСКА поборется с «Порту», «Бенфикой» и франкфуртским «Айнтрахтом» за 23-летнего форварда «Портимоненсе» Бето, которого портал transfermarkt оценивает в 700 тысяч евро. Об этом 30 апреля сообщили португальский средства массовых информаций.

1 мая агент Бето прокомментировал интерес к португальцу со стороны ЦСКА: «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Однако интерес от клубов из России действительно есть».

В текущем сезоне Бето принял участие в 23-х матчах португальской Примейры Лиги, в которых отметился 11-ю забитыми мячами и тремя голевыми передачами. На данный момент форвард входит в топ-10 бомбардиров текущего сезона.

После 29-ти туров «Портимоненсе» с 33-мя очками идет на 11-й позиции в турнирной таблице Примейры Лиги.

Контракт португальца с «Портимоненсе» рассчитан до конца сезона 2022/23.