Ульяновск, , 05:30 — REGNUM В Ульяновской области подросло суточное число предварительно выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По данным на вечер 1 мая, в регионе за последние сутки лабораторно подтверждён 91 случай заражения SARS-Co-2. Отметим, что за последние три недели в Ульяновской области ежедневно выявлялось от 80 до 89 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в регионе провели 817 094 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 853 930 человек. В настоящее время под наблюдением находятся 8163 человека.

В ведомстве напоминают, что на майские праздники жителям рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в регионы и от посещений мест массового скопления людей.