Москва, , 18:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить экспертное заключение по ситуации с пальмовым маслом.

Вячеслав Володин комментирует послание Владимира Путина Duma.gov.ru

«Исходя из разговора, увидел, что проблема все равно присутствует, поэтому из Саратова, не откладывая, позвонил коллегам в ГД, попросил разобраться и подготовить экспертное заключение, что происходит сегодня в этой сфере после принятых решений», — отметил Володин в телеграм-канале, комментируя встречи с жителями Саратова, которые прошли накануне и получили широкий общественный резонанс.

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Спикер Госдумы напомнил, что был инициатором отмены льгот по пальмовому маслу. После чего был принят соответствующий федеральный закон.

«Пальмовое масло раньше имело льготу такую же, как детское питание. Мы ее отменили, повысив ставку налога в два раза», — указал Володин.

Спикер Госдумы настроен навести порядок в сфере пальмового масла.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2019 года Госдума приняла закон, направленный на отмену льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для компаний, которые используют пальмовое масло. Таким образом, ставка налога выросла со льготных 10% до 20%.

Вместе с тем в октябре Володин поручил комитету Госдумы по бюджету и налогам во главе с Андреем Макаровым («Единая Россия») взять вопрос на контроль и изучить возможность дальнейшего повышения налога.

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