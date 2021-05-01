Медногорск, Оренбургская область, , 17:59 — REGNUM В Медногорске Оренбургской области 1 мая работники медно-серного комбината на поминках 24-летнего коллеги устроили стихийный митинг. Она жаловались на невыносимые условия труда, сообщает znak.com.

Заводчане утверждают, что на предприятии созданы бесчеловечные условия труда, а со стороны руководства отмечают хамство. Оборудование комбината имеет высокий износ, что создает опасность для работников. Металлурги заявили, что гибель 24-летнего работника 24 апреля стало третьим смертельным случаем на производстве за последнее время.

Рабочие требуют отставки директора комбината, а также тщательного и справедливого разбирательство по факту несчастного случая с 24-летним Денисом О.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на комбинате произошло обрушение бункера. Конструкция весом 150 тонн упала на металлурга. Его тело обнаружили 25 апреля. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Погибший являлся многодетным отцом.

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