Вена, 1 мая 2021, 17:54 — REGNUM Промежуточные итоги очередного раунда консультаций в столице Австрии по ядерной сделке подвели делегации совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Китай, Британия, Германия и Франция). Об этом 1 мая сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий делегацию РФ на консультациях в Вене.
«Отмечен устойчивый прогресс, хотя остается немало нерешенных вопросов, — написал Ульянов на странице в соцсети Twitter. — Комиссия (комиссия по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе) соберется вновь 7 мая».
Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва надеется на восстановление в прежних рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
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