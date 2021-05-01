Москва, , 17:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется, что в правительстве и ЦБ также посмотрят видео с пенсионеркой Анной Александровной и сделают выводы.

«Потому что все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, — это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются», — отметил Володин в телеграм-канале.

Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров, подчеркнул он.

«В этом и заключается суть представительной демократии, работы депутата, который должен взять на себя решение проблем своих избирателей, используя различные формы: инициировать федеральный закон, обращаться к должностным лицам или предпринимать другие действия для решения вопросов», — указал спикер Госдумы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, запись диалога Володина и пенсионерки опубликована в аккаунте сторонников Володина в Instagram.

Пенсионерка пожаловалась парламентарию на высокий уровень инфляции, не позволяющий ей накопить «гробовые» деньги, на резкое повышение цен на продукты, отсутствие льгот и коррупцию.

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