1 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Федеральный закон об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести» президент России Владимир Путин подписал 1 марта 2020 года. Звание присваивается российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Анна Алябьева, , 19:07 — REGNUM С началом войны Екатеринбург (на тот момент Свердловск) стал основным эвакуационным пунктом. Из западных регионов России и Украины в город переехало более 50 крупных и средних предприятий. Население выросло с 423 до 621 тыс. человек, объём промышленного производства — в семь раз. В связи со значительным ростом населения и промышленности в 1943 году Свердловск был выделен в самостоятельный административно-хозяйственный центр.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

В военные годы в городе выпускали бронекорпуса, САУ, танки, зенитные установки, противотанковые пушки, реактивные минометы и другие виды бронетехники и вооружения, а также легированную сталь.

Военная продукция завода «Уралсельмаш». Курган. Курганская область. 1940-е

Кроме того, Свердловск стал крупной госпитальной базой — в городе работали 39 госпиталей. Предприятия выпускали различную фармакологическую продукцию.

Предприятия

В Свердловске в военные годы в общей сложности работало 196 предприятий, обеспечивавших фронт и тыл необходимой продукцией.

С 1941 по 1945 год 11 предприятий были награждены орденами. Например, Уралмашзавод был удостоен четырёх орденов. Всего 26 промышленных предприятий были удостоены правительственных наград.

Предприятия становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования и неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

Труженики

На предприятиях Свердловска в годы войны трудилось более 155 тысяч рабочих, из них 12,9 тыс. человек были награждены орденами и медалями. В городе разворачивались движения стахановцев, двухсотников, трехсотников, тысячников, многостаночников, рационализаторов и изобретателей. К маю 1942 года рабочих, которые вдвое перевыполнили план, насчитывалось более 2 тысяч человек. Например, среди работников Уралмаша 12 получили звание Героев Социалистического Труда. За самоотверженную трудовую деятельность орденами и медалями были награждены более 44 тысяч человек.

Отметим, что одна из главных инициатив свердловчан в военные годы — создание Уральского добровольческого танкового корпуса. Это танковое соединение было создано на средства, добровольно собранные жителями Свердловской, Челябинской и Молотовской областей.

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Свердловска составил более 5 тысяч самоходных артиллерийских установок, более 700 танков Т-34, десяти тысяч танковых корпусов, семи тысяч танковых башен, сотни тысяч артиллерийских орудий, 11 млн винтовок и карабинов, около 1 млн пистолетов. Из Свердловска вышли каждая пятая «Катюша» и каждый четвёртый танковый двигатель.