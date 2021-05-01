Минск, , 17:41 — REGNUM Юниорская сборная Белоруссии U18 по хоккею разгромила сборную Латвии U18 со счетом 6:2 и обеспечила себе выход в ¼ финала Юниорского Чемпионата Мира 2021 (ЮЧМ-2021). Об этом 1 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Заброшенные шайбы: Николаеня (Аношко, Сидоров) — 1:0, Климович (Кузьмин, Сидоров) — 2:0, Клавдиев (Сазанович, Кузьмин) — 3:0, Лавиньш (Пурмалис, Озолиньш) — 3:1, Климович (Кузьмин) — 4:1, Морозов (Игнатенко, Лошко) — 5:1, Михалев (Сидоров) — 6:1, Дарзиньш — 6:2.

На данный момент после трех сыгранных матчей сборная Белоруссии U18 с шестью очками располагается на третьей позиции в группе А. Сборная Латвии U18 без очков осталась на последнем месте.

В ближайшем матче сборная Белоруссии U18 встретится со сборной Канады U18. Игра состоится 2 мая и начнется в 4:00 по московскому времени.