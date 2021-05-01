Бишкек, 1 мая, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Урегулировать конфликт между Киргизией и Таджикистаном можно только путём переговоров, заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев во время сеанса видеосвязи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Gov.kg Эвакуированные жители. Киргизия

«Казакбаев, отметив недопустимость дальнейшей эскалации конфликта и важность его решения только путем конструктивного мирного диалога сторон, подчеркнул необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и отводе войск», — цитирует его пресс-служба киргизского министерства иностранных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине вспыхнули бои после гражданского конфликта из-за водораспределительного узла «Головной» в верховье реки Исфара.

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Сегодня, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.

Ранее постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева призвала международную организацию оказать помощь в восстановлении объектов, разрушенных во время вооруженного конфликта на границе.

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