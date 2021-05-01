Москва, , 17:33 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином телефонные переговоры, в ходе которых дипломаты обсудили сложившуюся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе ситуацию. Об этом 1 мая сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»Подчеркнуто, что РФ приветствует достигнутые сторонами… договоренности по урегулированию конфликта», — говорится в сообщении.

Надежду на то, что неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки будут Киргизия и Таджикистан, выразила российская сторона.

Отмечается, что телефонные переговоры между дипломатами прошли по инициативе российской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее по итогам встречи в Баткенской области глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.

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