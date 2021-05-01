Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM На гребном канале «Дон» в Ростове-на-Дону Первомай отметили «Неделей спорта». Спортивный праздник посетил донской губернатор Василий Голубев.

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«Сегодняшний праздник отличается от многочисленных других тем, что здесь собрались в основном дети. Главное — что всё происходит на новых спортплощадках, которые создаются здесь. Это не завершение работы — в будущем спортивные объекты появятся на всей территории вокруг гребного канала», — отметил глава региона.

Состязания объединили спортсменов со всей Ростовской области. В программу соревнований включено 18 дисциплин. Выявляли лучших на десяти площадках, которые были построены в рамках модернизации спортивного объекта.

На территории гребного канала планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиницу для участников соревнований на 20−30 мест.