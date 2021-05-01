Казань, , 17:24 — REGNUM 1 мая казанский «Рубин» в рамках 28-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу одержал победу над московским «Динамо». Матч завершился со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена».

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметились Джордже Деспотович и Хван Ин Бом на 15-й и 80-й минутах соответственно. Для сербского нападающего мяч, забитый в этой встрече, стал двенадцатым в сезоне в рамках РПЛ.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,80 был признан вратарь казанской команды Юрий Дюпин, спасший ворота «Рубина» девять раз.

За 90 минут желтые карточки получили шесть футболистов: Себастьян Шиманьски (9'), Дмитрий Скопинцев (35'), Хван Ин Бом (42'), Оливер Абильдгор (70'), Денис Макаров (73') и Даниил Фомин (90'). На 54-й минуте встречи футболист «Рубина» Илья Самошников был удален с поля прямой красной карточкой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты Мешкова — Дмитрий Жвакин и Алексей Ширяев.

Статистика матча («Рубин"/"Динамо»)

Удары 3/17

Удары в створ 2/8

Владение мячом 34%/66%

Нарушения 9/11

Угловые 3/9

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зотов, Самошников, Ин Бом (Мусаев, 90'), Йевтич (Шатов, 73'), Макаров (Костюков, 90'), Абильдгор, Бакаев (Зуев, 54'), Деспотович.

«Динамо»: Шунин, Варела, Скопинцев (Нойштедтер, 68'), Ордец, Евгеньев, Моро (Захарян, 60'), Н’Жийе (Комличенко, 68'), Лесовой, Фомин, Шиманьски, Грулев (Тюкавин, 60').

«Рубин», одержав победу и набрав 49 очков, обошел «Динамо», «Сочи» и ЦСКА и поднялся на четвертое место, которое является еврокубковым. «Динамо» с 46-ю очками опустился на шестую строчку.