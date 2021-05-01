Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM В Ростовской области 1 мая произошло два смертельных дорожно-транспортных происшествия, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Примерно в 11:15 мск в Волгодонском районе на участке трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск столкнулись Mercedes Benz и ВАЗ 21 101. В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля. В больницу для обследования доставлены водитель и пассажир ВАЗ 21 101.

Около 14:50 мск в станице Казанской Верхнедонского района водитель мотоцикла Honda без прав управления допустил падение двухколесного транспортного средства. Водитель отбросило на встречную полосу, гдеон ударился о бампер встречной Toyota Camry. Мотоциклист скончался.

По всем фактам ДТП проводится проверка.