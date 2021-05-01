Лондон, , 17:12 — REGNUM 1 мая в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Авторами забитых мячей стали Серхио Агуэро (57') и Ферран Торрес (59'). В голевой комбинации первого гола участвовал Бенжамин Менди, отметившийся ассистом. Для Серхио Агуэро этот гол стал четвертым в сезоне во всех турнирах.

MVP встречи с оценкой 8,78 по мнению портала WhoScored стал испанский фланговый полузащитник Ферран Торрес, ставший автором второго забитого мяча и отметившийся четырьмя успешными обводками и тремя отборами. Точность передач испанца составила 81%.

Желтые карточки на 49-й и 81-й минутах соответственно получили Лука Миливоевич и Шейху Куяте. На матче работала бригада арбитров во главе с Давидом Кутом.

«Манчестер Сити» одержал победу и набрал 80 очков, тем самым укрепившись на первой строчке в турнирной таблице первенства. «Кристал Пэлас» с 38-ю очками остался на тринадцатом месте.

«Манчестер Сити» может гарантировать себе чемпионство уже в этом туре, если «Манчестер Юнайтед» не сможет одержать победу над «Ливерпулем». Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 2-го мая и начнется в 18:30 по московскому времени.