Ростов-на-Дону, 1 мая, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Вход в Ботанический сад Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) стал платным. Соответствующая информация размещена на сайте ботсада. По информации очевидцев, размер оплаты составляет 150 рублей.

Исаак Левитан. Ранняя весна. Ботанический сад. 1900

Плата за вход установлена на основании постановления правительства РФ. Планируется, что доход, полученный от нововведения, будет направлен на сохранение и развитие территории.

«Долгие годы Ботанический сад развивался, не имея возможности привлекать и использовать дополнительные средства от платного входа, как это делают другие Ботанические сады. Между тем необходимо решать проблемы, связанные с развитием коллекционного фонда, инфраструктурными преобразованиями, реконструкцией экспозиций. Все средства от платного входа будут использованы на развитие территории, восстановление Центральной усадьбы, создание интересных ботанических экспозиций, экологических троп», — сказано в сообщении.

История Ботанического сада ЮФУ началась в 1915 году, когдав Ростов-на-Дону из Варшавы был эвакуирован университет. В настоящее время площадь его составляет160,5 гектара. БотсадуЮФУ присвоен статус особо охраняемой природной территории федерального значения, а также памятника природы Ростовской области.