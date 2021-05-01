Москва, 1 мая 2021, 17:06 — REGNUM Власти Соединённых Штатов самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Россия не заставляла США уменьшать количество консульских сотрудников, это было решение Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на сайте посольства и консульства США в РФ появилась информация, согласно которой Вашингтон с 12 мая 2021 года перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок.
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