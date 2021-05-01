Москва, 1 мая, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов самостоятельно подорвали свою консульскую работу в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова.

«На протяжении нескольких лет они не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу», — сказала Захарова в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском».

По её словам, Россия не заставляла США уменьшать количество консульских сотрудников, это было решение Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на сайте посольства и консульства США в РФ появилась информация, согласно которой Вашингтон с 12 мая 2021 года перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок.

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