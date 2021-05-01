Дортмунд, Германия, , 17:03 — REGNUM Агент 20-летнего нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Мино Райола в интервью AS заявил, что трансфер его подопечного в «Барселону» сложен, но не невозможен. Слова Райолы 30 апреля привела испанская газета Mundo Deportivo. Также в интервью Райола добавил, что трансфер игрока — это работа для руководства «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Холанд принял участие в 37-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился 36-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами.

Норвежец перешел в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбурга» 1 января 2020-го года за 20 миллионов евро.