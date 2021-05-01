Курган, 1 мая 2021, 16:52 — REGNUM В Кургане День международной солидарности трудящихся коммунисты отметили массовыми автопробегами под флагами СССР и КПРФ. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.
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Комсомольцы приняли участие во партийном предварительном голосовании по двум избирательным округам Кургана.
Также в День Весны и Труда коммунисты Кургана провели круглые столы и научно-практические конференции, посвящённые Первомаю.