Курган, , 16:52 — REGNUM В Кургане День международной солидарности трудящихся коммунисты отметили массовыми автопробегами под флагами СССР и КПРФ. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.

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Комсомольцы приняли участие во партийном предварительном голосовании по двум избирательным округам Кургана.

Также в День Весны и Труда коммунисты Кургана провели круглые столы и научно-практические конференции, посвящённые Первомаю.