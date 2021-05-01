Стокгольм, , 16:45 — REGNUM В столице Швеции Стокгольме полицейские разогнали несанкционированную акцию протеста против «коронавирусных» ограничений, сообщается 1 мая на сайте полиции.

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«Сотрудники полиция обсудили (акцию) с организатором и заявили им, что собралось более разрешенных восьми человек. После того, как диалог не увенчался успехом, полиция решила распустить демонстрацию», — говорится в сообщении.

Всего на акцию протеста, которая прошла в центральной части города, пришли несколько сотен человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в крупнейших городах Швеции состоялись демонстрации противников ограничений. Полиция разогнала три небольших демонстрации в Стокгольме, Гётеборге и Мальмё, где в общей сложности несколько сотен человек выступали против карантинных ограничений.

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