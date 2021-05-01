Стокгольм, , 16:41 — REGNUM В связи с санкциями Москвы в отношении чиновников стран Евросоюза в шведский МИД вызвали посла России. Об этом 1 мая сообщило агентство France-Press со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Швеции.

По словам источника, ограничительные меры РФ якобы являются необоснованными, поэтому российскому послу «выразят протест».

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в пресс-службе МИД РФ сообщили, что невъездными в Россию объявлены восемь граждан стран Евросоюза.

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