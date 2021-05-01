Элиста, , 16:36 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 1 мая.

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За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 347 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, что на семь случаев больше, чем днём ранее.

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