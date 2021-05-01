Москва, 1 мая, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил переподчинить Росстат президенту РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

Сергей Миронов. kremlin.ru

«Наше предложение остается актуальным — чем выше статус статистического ведомства, тем более объективную картину происходящего в стране получит общество», — отметил Миронов.

Вместе с тем в сентябре 2020 года Госдума отклонила законопроект депутатов фракции о переподчинении Росстата напрямую президенту РФ Владимиру Путину. Сегодня служба подчиняется Минэкономразвития (МЭР).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил Росстату в течение 2021 года усовершенствовать методологию расчета квартальной динамики доходов населения, поскольку сейчас существуют большие ее расхождения с данными из национальных счетов.