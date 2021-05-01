Элиста, , 16:31 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, сообщает 1 мая региональный оперштаб. Это на семь случаев больше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в стационарах, увеличилось до 143 человек. В тяжёлом состоянии находятся шесть жителей Калмыкии. Режим самоизоляции соблюдают 309 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 443 жителя Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 19 752 носителя инфекции.

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