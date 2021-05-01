Бишкек, , 16:31 — REGNUM Число жителей Киргизии, погибших во время вооруженного конфликта с Таджикистаном, возросло до 34. Об этом 1 мая сообщили в министерстве здравоохранения Киргизии.

На киргизско-таджикской границе Mvd.gov.kg

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"По последним данным, общее количество пострадавших составляет 173 человека, из них 34 человека погибли», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине вспыхнули бои после гражданского конфликта из-за водораспределительного узла «Головной» в верховье реки Исфара.

Сегодня, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.